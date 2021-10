Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 3 ottobre 2021 (Di domenica 3 ottobre 2021) Stasera, 3 ottobre 2021, tornerà con una nuova puntata il talk Che tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, oltre Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Che tempo che fa: ospiti di stasera, 3 ottobre 2021 ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 3 ottobre 2021) Stasera, 3, tornerà con una nuova puntata il talk CheChe Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove tornerannoper conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, oltre Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Cheche fa:di stasera, 3...

Advertising

Pontifex_it : A voi, giovani, rinnovo il compito di mettere la fraternità al centro dell’economia. Mai come in questo tempo senti… - teatrolafenice : ?? Avete idea dell'incedere del Tempo? La Maestà più alta il Tempo, che tutto inghiotte, gentiluomo. Nemmeno gli dèi… - FerzanOzpetek : Roma, in fiamme il ponte del quartiere Ostiense: un pezzo si stacca e crolla nel Tevere - SimonaEmmaG18 : @starcrossed_91 Ma Davide che ci perde pure tempo. Loro sono troppo immature. - RagnacciG : @GeneraleCujkov Tiraje fuori l'iter del suo porto d'armi per difendersi dagli islamichi (al tempo) è il suo soft sp… -