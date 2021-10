(Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Il Pilatus PC12, ildel velivolo caduto domenica a San Donato Milanese poco dopo il decollo da Linate, è un turboelica prodotto in Svizzera. Ci sono la versione per il trasporto merci e quella per uso militare per compiti che vanno dal pattugliamento marittimo a quelli di ricognizione e piattaforma di comando e controllo nelle missioni di Guerra elettronica, mediante l'installazione di radar, apparati elettronici e sistemi all'infrarosso. A seconda delle versioni il prezzo va dai 4,3 ai 5,4 milioni di dollari. Il costo per il noleggio varia a seconda della compagnia, ma si aggira intorno ai 2.000 dollari l'ora. La versione con due piloti a bordo può portare un totale di dieci persone, che scendono a 6 passeggeri nella versione executive, la più accessoriata. La velocità operativa è intorno ai 500 chilometri orari e il raggio di autonomia è di poco ...

Advertising

AngeloCiocca : #Riace, 13 anni all’ex sindaco Mimmo #Lucano per favoreggiamento di #immigrazione #clandestina: ora? Che diranno i… - _Nico_Piro_ : #26settembre #Afghanistan #BuonaDomenica (speriamo) cominciamo con una domanda ricorrente: le risorse minerarie. V… - fanpage : 'Una sentenza folle, assurda, bucolica al contrario. #MimmoLucano, che a Riace aveva creato “un modello di accoglie… - sulsitodisimone : Che modello era l'aereo precipitato a Milano - marianomores61 : RT @Zaira_Bartucca: Ho svelato i business che si nascondevano dietro il fantomatico modello #Riace con un libro e decine di articoli, e per… -

Ultime Notizie dalla rete : Che modello

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

... perché al di là dei ricoverati Covid, la maggior parte dei pazientiarrivano nei reparti di ... Per assistere questi pazienti, conclude Manfellotto, "ilorganizzativo più funzionale è quello ...In occasione della festa di compleanno di Carmen Russo, ile il figlio di Patrizia ... Di certo c'èarrivano come inaspettati, soprattutto perché Alex è felicemente sposato da poco. Proprio ...Il cammino di San Diego (El camino de San Diego) - Un film di Carlos Sorin. Drammatico, Argentina, 2006. Quando un calciatore diventa un mito per i diseredati.Parte dal padiglione italiano all'Expo di Dubai l'iniziativa per 'mettere in vendit'a il modello Mose. Un'opera che appare già esportabile nelle tante altre città del mondo che fronteggiano gli stessi ...