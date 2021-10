Che cosa è il silenzio elettorale e perché esiste per legge (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Dalla mezzanotte di venerdì è scattato il silenzio elettorale per le Amministrative, le Regionali in Calabria e le suppletive alla Camera (collegio uninominale di Siena e uninominale di Roma-Quartiere Primavalle). Fino alla chiusura dei seggi, lunedì alle 15, è quindi vietato fare campagna elettorale. La normativa in vigore risale agli anni cinquanta, poi aggiornata a metà anni settanta, ma non riguarda il vasto mondo del web, compresi i social, divenuti ormai tra i principali canali di comunicazione politica per tutti i leader. La legge entrata in vigore nel 1956 e le modifiche del 1975 Le disposizioni a cui si fa riferimento sono contenute nella legge 212 del 4 aprile del 1956, 'Norme per la disciplina della propaganda elettorale". L'articolo 9 recita: "Nel giorno precedente ... Leggi su agi (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Dalla mezzanotte di venerdì è scattato ilper le Amministrative, le Regionali in Calabria e le suppletive alla Camera (collegio uninominale di Siena e uninominale di Roma-Quartiere Primavalle). Fino alla chiusura dei seggi, lunedì alle 15, è quindi vietato fare campagna. La normativa in vigore risale agli anni cinquanta, poi aggiornata a metà anni settanta, ma non riguarda il vasto mondo del web, compresi i social, divenuti ormai tra i principali canali di comunicazione politica per tutti i leader. Laentrata in vigore nel 1956 e le modifiche del 1975 Le disposizioni a cui si fa riferimento sono contenute nella212 del 4 aprile del 1956, 'Norme per la disciplina della propaganda". L'articolo 9 recita: "Nel giorno precedente ...

Advertising

CarloCalenda : Per la verità c’erano più di 5000 persone. Dopo un anno di lavoro. Persone perbene. Che si impegnano. E che forse m… - mante : Questa cosa che dentro Fratelli d’Italia sia pieno di fascisti è veramente incredibile. - FBiasin : #Mauro al CorSport: “Il #var? Stanno distruggendo l’arbitro, la partita si decide dietro una scrivania” E lo dice… - Sicilianodoc7 : RT @FrancescoOrdine: Scusate ma non avevo letto da più parti che Allegri era bollito, che i due anni di sosta lo avevano imbolsito e che ne… - moonchi53832056 : RT @greenvntae: a me la cosa che più mi fa ridere è che alle premiazioni tutti cercano di svigniarsela da namjoon che li fa parlare per pri… -