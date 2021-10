Chat registrate su Whatsapp Voci dalla procura | la mossa sporca del rumeno contro Morisi

(Di domenica 3 ottobre 2021) Alcunesupotrebbero aggiungere dettagli all'inchiesta che vede indagato per cessione di stupefacenti Luca. Ne ha parlato Petre, 20 anni, uno dei due escort adescato in Rete e anche lui indagato per lo stesso reato.potrebbe essere interrogato già la prossima settimana. La partita giudiziaria si gioca sul flacone. L'esito degli accertamenti di laboratorio sul contenuto sequestrato che Petre "asseriva essere della droga da stupro (Ghb)", scrive il Corriere della Sera. I magistrati hanno indagato siasia Petre per la cessione di Ghb. "Quel flacone di droga liquida non era mio. Posso provarlo e lo farò", ha dettoal legale. Petre sostiene il contrario. Se a portare quel flacone è stato il giovane ...

MEME SUL CASO MORISI BY CARLI Fiorenza Sarzanini per il 'Corriere della Sera' Ci sono chat registrate su WhatsApp che potrebbero aggiungere nuovi dettagli all'inchiesta che vede indagato per cessione di stupefacenti Luca Morisi, l'ex responsabile della comunicazione social di ... La Procura della Repubblica del capoluogo salentino ha coordinato l'attività eseguita dalla polizia postale di Bari: sequestrata una ingente mole di materiale registrato durante le chat ...