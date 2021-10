Caserta: “Sono arrabbiato, preferisco perdere ma giocando senza paura” (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Fabio Caserta al termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare il Perugia. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Massimiliano Alvini. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Morale – Un po’ Sono arrabbiato perché potevamo e dovevamo fare di più. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, mentre nella ripresa siamo migliorati. Approccio – Non possiamo regalare un tempo agli avversari, non possiamo prima prendere uno schiaffo e poi reagire. Al di là del risultato, che può essere considerato un punto guadagnato, mi Sono arrabbiato perché questa squadra ha potenzialità enormi. Spesso capita di forzare la giocata e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Fabioal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare il Perugia. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Massimiliano Alvini. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Morale – Un po’perché potevamo e dovevamo fare di più. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, mentre nella ripresa siamo migliorati. Approccio – Non possiamo regalare un tempo agli avversari, non possiamo prima prendere uno schiaffo e poi reagire. Al di là del risultato, che può essere considerato un punto guadagnato, miperché questa squadra ha potenzialità enormi. Spesso capita di forzare la giocata e ...

