Campionati Italiani di triathlon, Michele Sarzilla conquista il titolo nella sprint (Di domenica 3 ottobre 2021) Finale di stagione da incorniciare per Michele Sarzilla. Dopo aver colto la top ten ai Campionati Europei, il 33enne di Seriate ha conquistato il titolo italiano nel triathlon sprint sbaragliando la nutrita concorrenza presente a Cervia. Costretto a subire l’attacco di Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) nella frazione di nuoto, il portacolori della DDS/7MP ha saputo difendersi al meglio nella sezione a lui meno congeniale transitando all’intertempo con soli tredici secondi di distacco dalla vetta. In grado di agganciarsi nella frazione di ciclismo al gruppetto di testa, il triatleta orobico ha collaborato attivamente con i compagni di fuga mettendo in difficoltà atleti del calibro di Alessandro Fabian (Team Elements) e ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 ottobre 2021) Finale di stagione da incorniciare per. Dopo aver colto la top ten aiEuropei, il 33enne di Seriate hato ilitaliano nelsbaragliando la nutrita concorrenza presente a Cervia. Costretto a subire l’attacco di Alessio Crociani (Fiamme Azzurre)frazione di nuoto, il portacolori della DDS/7MP ha saputo difendersi al megliosezione a lui meno congeniale transitando all’intertempo con soli tredici secondi di distacco dalla vetta. In grado di agganciarsifrazione di ciclismo al gruppetto di testa, il triatleta orobico ha collaborato attivamente con i compagni di fuga mettendo in difficoltà atleti del calibro di Alessandro Fabian (Team Elements) e ...

