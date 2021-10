Calciomercato Juventus: lo scambio saltato col Milan per Donnarumma (Di domenica 3 ottobre 2021) Szczesny al Milan con Donnarumma alla Juve: il piano naufragato di Paratici. Retroscena di Calciomercato Interessantissimo retroscena di mercato svelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Secondo il giornalista la Juve ad avrebbe proposto Szczesny al Milan per liberare lo spazio per ingaggiare Donnarumma a parametro zero. Era questo il piano di Fabio Paratici prima che il Milan virasse su Maignan e per Donnarumma subentrasse il discorso PSG. Poi, dopo l’addio del dirigente, la Juventus ha deciso di confermare la fiducia a Szczesny. I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Szczesny alconalla Juve: il piano naufragato di Paratici. Retroscena diInteressantissimo retroscena di mercato svelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Secondo il giornalista la Juve ad avrebbe proposto Szczesny alper liberare lo spazio per ingaggiarea parametro zero. Era questo il piano di Fabio Paratici prima che ilvirasse su Maignan e persubentrasse il discorso PSG. Poi, dopo l’addio del dirigente, laha deciso di confermare la fiducia a Szczesny. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : Rinnovo #Vlahovic, l'entourage spara alto: la #Fiorentina trema, #Juventus in agguato - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Juventus: continuano le valutazioni in casa bianconera per rinforzare l'attacco ?? L'occasione, il sogno e il predes… - LeBombeDiVlad : ?? #Juventus: continuano le valutazioni in casa bianconera per rinforzare l'attacco ?? L'occasione, il sogno e il p… - infoitsport : Calciomercato, dalla Juventus all’Inter: colpo gratis di Marotta - calciomercatoit : ?? #Juventus - Retroscena #Donnarumma: Paratici aveva proposto #Szczesny al #Milan -