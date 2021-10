Calciomercato Juventus, Icardi può arrivare: richiesta una super contropartita (Di domenica 3 ottobre 2021) Un pensiero fisso La Juventus è alla ricerca di Mauro Icardi da anni, già dai tempi dell’Inter, quando l’argentino e lo spogliatoio decisero di dividersi per poi andare a Parigi. Proprio Parigi sembrerebbe non essere più di suo gradimento. Icardi infatti non trova molto spazio, davanti il Paris Saint-Germain ha dei mostri sacri come Messi, Neymar e Mbappé. Ecco che la Juventus potrebbe bussare ancora una volta alla sua porta. Già in estate c’erano stati dei contatti per portare l’argentino a Torino ma il poco tempo non ha permesso alle due parti di trovare un accordo. Adesso invece la soluzione sembra essere possibile, ma serve una contropartita. De Ligt destinazione Parigi? Matthijs De Ligt, difensore JuventusL’interesse del PSG nei confronti del giovane difensore della ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Un pensiero fisso Laè alla ricerca di Mauroda anni, già dai tempi dell’Inter, quando l’argentino e lo spogliatoio decisero di dividersi per poi andare a Parigi. Proprio Parigi sembrerebbe non essere più di suo gradimento.infatti non trova molto spazio, davanti il Paris Saint-Germain ha dei mostri sacri come Messi, Neymar e Mbappé. Ecco che lapotrebbe bussare ancora una volta alla sua porta. Già in estate c’erano stati dei contatti per portare l’argentino a Torino ma il poco tempo non ha permesso alle due parti di trovare un accordo. Adesso invece la soluzione sembra essere possibile, ma serve una. De Ligt destinazione Parigi? Matthijs De Ligt, difensoreL’interesse del PSG nei confronti del giovane difensore della ...

