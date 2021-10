Calcio: Spalletti 'Vittoria sofferta ma meritata' (Di domenica 3 ottobre 2021) "Abbiamo giocato però al di sotto delle nostre possibilità" FIRENZE - "E' stata una partita un pò sofferta. Non l'abbiamo strappata, ma è stata meritata come Vittoria, anche se risicata. Non è facile ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 3 ottobre 2021) "Abbiamo giocato però al di sotto delle nostre possibilità" FIRENZE - "E' stata una partita un pò. Non l'abbiamo strappata, ma è statacome, anche se risicata. Non è facile ...

Advertising

SerieA : ??? #SerieATIM?? COACH OF THE MONTH | SEPTEMBER 2021 ???? Luciano Spalletti Idee, spettacolo e tanti gol ??? Un settem… - sportmediaset : Serie A, #FiorentinaNapoli 1-2: Spalletti resta a punteggio pieno. #SportMediaset - Gazzetta_it : #Mourinho: “Spallettone ma che ti sei messo in testa, le vuoi vincere tutte?” #FiorentinaNapoli - mirkopioltini74 : RT @Gazzetta_it: #Mourinho: “Spallettone ma che ti sei messo in testa, le vuoi vincere tutte?” #FiorentinaNapoli - sportli26181512 : Fiorentina-Napoli, Spalletti: 'Oggi abbiamo sofferto, ma siamo stati squadra vera': L'allenatore azzurro è soddisfa… -