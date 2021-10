Calcio | Serie A | Napoli vittorioso anche a Firenze Il Bologna schianta la Lazio Roma e Verona ok

(Di domenica 3 ottobre 2021) La domenica pomeriggio della settima giornata dellaA 2021-2021 disi è appena conclusa. Ecco quali sono stati i risultati maturati sui campi: dalla partita delle 12,30 a quelle delle 18. Ore 12:303-0 La squadra di Mihajlovic, con l’allenatore che durante il corso della settimana era stato messo sotto osservazione per un possibile esonero,ladi Maurizio Sarri imponendosi con un netto 3-0. Di Barrow, Theate – nel primo tempo – e Hickey, nella ripresa, le reti che hanno steso i biancocelesti, ridimensionati dopo la vittoria di settimana scorsa nel derby capitolino. Ore 15:-Spezia 4-0, Sampdoria-Udinese 3-3Gli scaligeri non lasciano scampo ai liguri dilagando al Bentegodi. A finire sul tabellino dei marcatori sono, ...

I risultati delle gare di Serie A giocate oggi pomeriggio alle 18: vittorie per Napoli e Roma contro Fiorentina ed Empoli ...I ragazzi di Spalletti superano 2-1 la Fiorentina mentre la squadra di Mourinho batte 2-0 l'Empoli FIORENTINA-NAPOLI. Vittoria per la capolista Napoli che vince al Franchi 2-1 contro la Fiorentina.