Calcio | Mourinho ' Vittoria meritata | Zaniolo? Bella reazione'

(Di domenica 3 ottobre 2021) "Felice di far crescere giocatori come Darboe, Calafiori e Zalewski" ROMA - "Abbiamo giocato bene, una partita solida e compatta. Siamo stati in controllo contro una squadra che gioca bene e crea ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mourinho

Al termine del matchè intervenuto ai microfoni di Dazn. Ha giocato bene e difeso bene la Roma? "Abbiamo fatto una partita solida, compatta, il 2 - 0 non dà tranquillità, ma siamo stati in ...... le foto della settima giornata di campionatoRoma, Zaniolo e Mkhitaryan in campo contro l'Empoli ROMA, stoccata alle nazionali SEGUI LA DIRETTA DI ATALANTA - MILAN PRIMO TEMPO 2' - ...Abbiamo meritato di vincere e dopo una sconfitta è sempre bene tornare al successo". Così José Mourinho ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua Roma per 2-0 sull'Empoli. "A Zaniolo ho ...Josè Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN subito dopo la fine della partita che ha visto la sua Roma vincere 2-0 contro l'Empoli. Questa Roma ha giocato bene quando doveva giocare bene? ...