Buuu razzisti dalla curva Frustrazioni e livore da provincia Perdere due volte è arte per pochi

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 ottobre 2021) Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir Victor Osimhen…. A Firenze sposta la Fiesole e le sentenze di coppa. CANNIBALE! Seggi, candidati, promesse, ciarlatani e menestrelli da social. Il tempo è finito. La città ha scelto, il sindaco è Kalidou Koulibaly . L’obelisco più alto di Pnope! Al goal viola sono apparsi fantasmi e receptionist di Hotel! Al rigore di Lorenzo sono cadute le ultime inibizioni vocali. Al goal ri Lozano si sono materializzati i cuori di cazzimma! Cori eda. Firenze ci ricasca, Anguissa gli sradica anche l’ultimo barlume di speranza…dueper. Il lancio di Fabian di ...