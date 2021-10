Burioni: “Vaccini covid sicuri, hanno evitato tragedia” (Di domenica 3 ottobre 2021) “I Vaccini sono efficacissimi e estremamente sicuri, hanno evitato una tragedia terribile. Qualcuno è morto per il vaccino? Sì, probabilmente una persona in Nuova Zelanda è morta per miocardite”. Il professor Roberto Burioni torna in tv, nel salotto di Che tempo che fa, interrompendo il silenzio televisivo che durava da maggio. Il virologo fa il punto sull’emergenza coronavirus concentrandosi soprattutto sul vaccino. “Abbiamo un virus molto più contagioso rispetto allo scorso anno. I Vaccini sono efficacissimi e estremamente sicuri, hanno evitato una tragedia terribile. Non voglio neanche immaginare cosa sarebbero stati il nostro paese e il mondo intero senza i Vaccini. E’ complicato ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 3 ottobre 2021) “Isono efficacissimi e estremamenteunaterribile. Qualcuno è morto per il vaccino? Sì, probabilmente una persona in Nuova Zelanda è morta per miocardite”. Il professor Robertotorna in tv, nel salotto di Che tempo che fa, interrompendo il silenzio televisivo che durava da maggio. Il virologo fa il punto sull’emergenza coronavirus concentrandosi soprattutto sul vaccino. “Abbiamo un virus molto più contagioso rispetto allo scorso anno. Isono efficacissimi e estremamenteunaterribile. Non voglio neanche immaginare cosa sarebbero stati il nostro paese e il mondo intero senza i. E’ complicato ...

Advertising

teoago72 : RT @Adnkronos: #Burioni: “Morti per vaccino? Probabilmente una persona in Nuova Zelanda”. - Adnkronos : #Burioni: “Morti per vaccino? Probabilmente una persona in Nuova Zelanda”. - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHE TEMPO CHE FA - Covid, Burioni: 'Non c'è nulla che ci faccia anche lontanamente sospettare che questi vaccini abbiam… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHE TEMPO CHE FA - Covid, Burioni: 'Non c'è nulla che ci faccia anche lontanamente sospettare che questi vaccini abbiam… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHE TEMPO CHE FA - Covid, Burioni: 'Non c'è nulla che ci faccia anche lontanamente sospettare che questi vaccini abbiam… -