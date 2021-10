Bundesliga primo k.o. per il Bayern! (Di domenica 3 ottobre 2021) Risultato a sorpresa in Bundesliga, dove il Bayern Monaco ha perso per 1-2 contro l’Eintracht Francoforte. La squadra di Julian Nagelsmann non aveva ancora perso in campionato in questa stagione. Per la partita di oggi i campioni di Germania erano nettamente favoriti dato anche il brutto periodo dell’Eintracht. La squadra di Francoforte infatti prima della vittoria di oggi era ferma a quota 5 punti in piena zona retrocessione. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa al 29 con Goretzka. Pareggiano gli ospiti 3 minuti dopo con Hinteregger. Il gol vittoria lo segna Kostic, sogno estivo della Lazio e obiettivo anche dell’Inter all’83 minuto. Bayern Monaco Della sconfitta del Bayern ne approfitta il Dortmund che sale a quota 15 punti, uno in meno rispetto ai bavaresi che sono ancora la capolista solitaria. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ufficiale: ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 ottobre 2021) Risultato a sorpresa in, dove il Bayern Monaco ha perso per 1-2 contro l’Eintracht Francoforte. La squadra di Julian Nagelsmann non aveva ancora perso in campionato in questa stagione. Per la partita di oggi i campioni di Germania erano nettamente favoriti dato anche il brutto periodo dell’Eintracht. La squadra di Francoforte infatti prima della vittoria di oggi era ferma a quota 5 punti in piena zona retrocessione. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa al 29 con Goretzka. Pareggiano gli ospiti 3 minuti dopo con Hinteregger. Il gol vittoria lo segna Kostic, sogno estivo della Lazio e obiettivo anche dell’Inter all’83 minuto. Bayern Monaco Della sconfitta del Bayern ne approfitta il Dortmund che sale a quota 15 punti, uno in meno rispetto ai bavaresi che sono ancora la capolista solitaria. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ufficiale: ...

