Bundesliga 2021/2022, quattro gol del Leverkusen in casa del Bielefeld

Grande vittoria per il Bayern Leverkusen, che si impone per 0-3 in casa del Bielefeld nella settima giornata della Bundesliga 2021/2022 e aggancia il Bayern Monaco, oggi sconfitto dal Francoforte. Diaby e Schick firmano lo 0-2 del primo tempo, e sempre il numero 14 degli ospiti allunga al 57?. Nel corso dei minuti di recupero Demirbay firma il quarto gol su calcio di rigore. LA PARTITA – Grande partenza degli ospiti che al 18? trovano il gol del vantaggio con Moussa Diaby che entra in area, si coordina e conclude verso l'angolino basso di sinistra. Dopo due minuti gran rete di Wimmer che insacca il pallone in porta con il tacco, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco dopo aver consultato il Var. Dopo lo spavento, il Leverkusen allunga e al 25? Patrik Schick riceve ...

