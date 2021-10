Bundesliga 2021/2022, prima sconfitta per il Bayern Monaco: il Francoforte si impone 1-2 (Di domenica 3 ottobre 2021) prima sconfitta stagionale per il Bayern Monaco. All’Allianz Arena la squadra di Nagelsmann è stata superata per 1-2 dal Francoforte nella sfida valida per la settima giornata della Bundesliga 2021/2022. Goretzka apre il match al 29?, ma Hinteregger e Kostic ribaltano il risultato. LA PARTITA – Gara dominata dai padroni di casa, che dopo cinque minuti sfiorano il vantaggio che Lewandowski che riceve un passaggio in profondità nell’area piccola e conclude di testa, ma il pallone supera la traversa. Al 25? Sule si libera in area e conclude largo sulla destra, e dopo quattro minuti il Bayern Monaco sblocca finalmente il risultato: Leon Goretzka aggancia un pallone al limite dell’area e conclude in porta. Al 32?, però, il ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021)stagionale per il. All’Allianz Arena la squadra di Nagelsmann è stata superata per 1-2 dalnella sfida valida per la settima giornata della. Goretzka apre il match al 29?, ma Hinteregger e Kostic ribaltano il risultato. LA PARTITA – Gara dominata dai padroni di casa, che dopo cinque minuti sfiorano il vantaggio che Lewandowski che riceve un passaggio in profondità nell’area piccola e conclude di testa, ma il pallone supera la traversa. Al 25? Sule si libera in area e conclude largo sulla destra, e dopo quattro minuti ilsblocca finalmente il risultato: Leon Goretzka aggancia un pallone al limite dell’area e conclude in porta. Al 32?, però, il ...

Advertising

sportface2016 : #Bundesliga 2021/2022, prima sconfitta per il #BayernMonaco: il #Francoforte si impone 1-2 - sportface2016 : #Bundesliga: l'#UnionBerlino rimonta il #Mainz e lo supera in classifica - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #ArminiaBielefeld Vs #BayerLeverkusen è una partita della settima giornata di Bundesliga che si gioch… - sportface2016 : Formazioni ufficiali #BayernMonaco-#Eintracht: #Bundesliga 2021/2022 - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #BayernMonaco Vs #Eintracht è una partita della settima giornata di Bundesliga che si giocherà oggi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2021 Bundesliga 2021/2022: l'Union Berlino rimonta il Mainz e lo supera in classifica All'Opel Arena l' Union Berlino beffa i padroni di casa del Mainz e piazza la rimonta che vale anche il sorpasso in classifica. Nel match della Bundesliga 2021/2022 il Magonza passa in vantaggio con Ingvartsen nel primo tempo, sprecando anche qualche opportunità per ampliare il proprio margine nei confronti degli avversari e controllando bene ...

Formazioni ufficiali Bayern Monaco - Eintracht: Bundesliga 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco - Eintracht Francoforte , match della settima giornata di Bundesliga 2021/2022. Si gioca alle 17:30 di domenica 3 ottobre all'Allianz Arena e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio in questa sfida da non perdere. Sportface.it al ...

Bundesliga 2021/2022: l'Union Berlino rimonta il Mainz e lo supera in classifica Sportface.it Bayern Monaco Eintracht Francoforte 1-1: risultato, gol e highlights Bundesliga Risultato, gol e highlights in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera dove il Bayern Monaco riceve l’Eintracht Francoforte ...

Bundesliga, l'Union Berlino si impone in rimonta a Magonza: doppietta di Awoniyi Vittoria in rimonta per l’Union Berlino, che si impone 1-2 sul campo del Mainz ed opera il sorpasso in classifica agli avversari di giornata. Padroni.

All'Opel Arena l' Union Berlino beffa i padroni di casa del Mainz e piazza la rimonta che vale anche il sorpasso in classifica. Nel match della/2022 il Magonza passa in vantaggio con Ingvartsen nel primo tempo, sprecando anche qualche opportunità per ampliare il proprio margine nei confronti degli avversari e controllando bene ...Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco - Eintracht Francoforte , match della settima giornata di/2022. Si gioca alle 17:30 di domenica 3 ottobre all'Allianz Arena e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio in questa sfida da non perdere. Sportface.it al ...Risultato, gol e highlights in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera dove il Bayern Monaco riceve l’Eintracht Francoforte ...Vittoria in rimonta per l’Union Berlino, che si impone 1-2 sul campo del Mainz ed opera il sorpasso in classifica agli avversari di giornata. Padroni.