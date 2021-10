Brutto finale per Dragowski: il portiere finisce in lacrime (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Napoli fa 7 su 7 e ne esce vincitore anche dal Franchi in un finale di partita agitato per la voglia di vincere da entrambe le parti. UDINE, ITALY - SEPTEMBER 26: Bartlomiej Dragowski of ACF Fiorentina looks on during the Serie A match between Udinese Calcio and ACF Fiorentina at Dacia Arena on September 26, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Un Brutto finale, però, per Dragowski che in un rilancio finisce per farsi male terminando la partita persino in lacrime aspettando il fischio finale. Leggi su spazionapoli (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Napoli fa 7 su 7 e ne esce vincitore anche dal Franchi in undi partita agitato per la voglia di vincere da entrambe le parti. UDINE, ITALY - SEPTEMBER 26: Bartlomiejof ACF Fiorentina looks on during the Serie A match between Udinese Calcio and ACF Fiorentina at Dacia Arena on September 26, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Un, però, perche in un rilancioper farsi male terminando la partita persino inaspettando il fischio

