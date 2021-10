Brescia-Como, Serie B: probabili formazioni del derby e diretta TV (Di domenica 3 ottobre 2021) Brescia-Como al “Rigamonti” a partire dalle 14.00 di oggi per la 7a giornata del campionato di Serie B 21-22. I padroni di casa puntano con decisione alla quinta vittoria stagionale contro i lariani, “costretti” a fare punti. Così le probabili formazioni della gara. Statistiche e curiosità di Brescia-Como Il Brescia arriva alla sfida odierna, dopo la vittoria ottenuti ad Ascoli contro i bianconeri, lunedì. Nel 3-2 con il quale la squadra di Inzaghi ha battuto la formazione marchigiana, decisivi sono stati i gol firmati da Cistana, Chancellor e Pajac su rigore, solo in parte contrastati da quelli di Dionisi e Felicioli. Il Brescia, più in generale, è ancora imbattuto e con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi), occupa la seconda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 ottobre 2021)al “Rigamonti” a partire dalle 14.00 di oggi per la 7a giornata del campionato diB 21-22. I padroni di casa puntano con decisione alla quinta vittoria stagionale contro i lariani, “costretti” a fare punti. Così ledella gara. Statistiche e curiosità diIlarriva alla sfida odierna, dopo la vittoria ottenuti ad Ascoli contro i bianconeri, lunedì. Nel 3-2 con il quale la squadra di Inzaghi ha battuto la formazione marchigiana, decisivi sono stati i gol firmati da Cistana, Chancellor e Pajac su rigore, solo in parte contrastati da quelli di Dionisi e Felicioli. Il, più in generale, è ancora imbattuto e con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi), occupa la seconda ...

