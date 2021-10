Brasile | l’ambasciatore italiano riceve il segretario generale Avsi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 ottobre 2021)d’Italia in, Francesco Azzarello, ha ricevuto il 28 settembre scorso ildella Fondazione, Giampaolo Silvestri, venuto inper partecipazione al Seminario ed all’inaugurazione della mostra fotografica sul progetto “Acolhidos por meio do Trabalho”, realizzato dae dall’Istituto Migrazioni e Diritti Umani – IMDH di Brasilia, diretto da Suor Rosita Milesi, con la partecipazione di FondazioneedUSA, ed il finanziamento del Dipartimento per la Popolazione, i Rifugiati e la Migrazione del Governo USA. Hanno partecipato all’incontro in Ambasciata, subito dopo il Seminario, anche il Rappresentante dell’UNHCR in, Jose’ Egas, ...