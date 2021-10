Brasile | la foto che denuncia la povertà post pandemia Alcuni uomini cercano cibo tra le carcasse degli animali

Leggi su open.online

(Di domenica 3 ottobre 2021) Un uomo chino in un container, con delle buste in mano delle buste di plastica. Accanto a lui altri uomi. Davanti una valanga di, gli scarti di una macelleria. A scattare queste immagini a Rio de Janeiro inè stato ilreporter Domingos Peixoto. L’intero servizio si intitola2021: Il dolore della fame, un progetto che nasce perre la situazione in cui si trova lo Stato del Sud America. L’epidemia di Coronavirus ha innescato una crisi economica che sta travolgendo tutto il Paese: il numero dei senzatetto è cresciuto talmente tanto che solo nella città di San Paolo le associazioni che lavorano sul territorio ne contano 40 mila. Nel suo servizio Domingos Peixoto ha riportato anche le parole di Josè Divino Santos, l’autista del camion che ...