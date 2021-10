Boxe | i Mondiali Elite femminili si terranno a Istanbul

Leggi su oasport

(Di domenica 3 ottobre 2021) Una decisione è stata presa in merito al luogo di svolgimento deidel 2021, sotto gestione AIBA. Si disputeranno a, in Turchia, con le date che sono ancora ignote nella loro esattezza, ma hanno già un mese chiave, quello di dicembre. L’accordo è arrivato ieri tra AIBA e Federazione turca, nell’evento che vedrà in scena 12 categorie di peso: 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81 e +81 kg. Si tratta di un aumento rispetto a due anni fa a Ulan-Ude, quando dette categorie erano dieci. Il lato interessante è che i premi saranno gli stessi deimaschili a Belgrado: 100.000 dollari per chi vince, 50.000 per le seconde classificate (in breve, le finaliste) e 25.000 per le terze. Nel 2019, a Ulan-Ude, in Russia, l’Italia ebbe la possibilità di godere di una ...