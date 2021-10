Bomba a Kabul al funerale della madre del portavoce talebano, 12 morti (Di domenica 3 ottobre 2021) Un ordigno scuote il potere talebano a Kabul: è di diversi morti e feriti il bilancio di un attentato compiuto nel giorno in cui i nuovi padroni della capitale hanno celebrato la vittoria e che ha preso di mira i funerali della madre del portavoce, Zabihullah Mujaid. In serata Tolo News dà notizia che i Talebani hanno “compiuto un blitz contro un covo dell’Isis a Kabul” nel distretto 17 della capitale, che si è conclusa con “l’uccisione di combattenti” dell’organizzazione terroristica. Una Bomba, secondo le informazioni disponibili, è esplosa all’ingresso della moschea Eid Gah, la seconda della capitale afghana a poca distanza dal Palazzo Presidenziale e dal ministero ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 ottobre 2021) Un ordigno scuote il potere: è di diversie feriti il bilancio di un attentato compiuto nel giorno in cui i nuovi padronicapitale hanno celebrato la vittoria e che ha preso di mira i funeralidel, Zabihullah Mujaid. In serata Tolo News dà notizia che i Talebani hanno “compiuto un blitz contro un covo dell’Isis a” nel distretto 17capitale, che si è conclusa con “l’uccisione di combattenti” dell’organizzazione terroristica. Una, secondo le informazioni disponibili, è esplosa all’ingressomoschea Eid Gah, la secondacapitale afghana a poca distanza dal Palazzo Presidenziale e dal ministero ...

Advertising

GDS_it : Una bomba mette in discussione il controllo dei talebani sull'Afghanistan: a Kabul strage in una moschea, almeno do… - Marcocap14 : RT @HuffPostItalia: Bomba a Kabul ai funerale della madre del portavoce talebano, 12 morti - emilioftorsello : RT @HuffPostItalia: Bomba a Kabul ai funerale della madre del portavoce talebano, 12 morti - HuffPostItalia : Bomba a Kabul ai funerale della madre del portavoce talebano, 12 morti - AngeloTani : RT @Tg3web: Kabul, una bomba ha colpito un gruppo di civili davanti a una moschea mentre era in corso una cerimonia in memoria della madre… -