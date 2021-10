Bologna - Lazio | le pagelle | Barrow strepitoso | 8 Felipe Anderson c' è | ma da solo | 6

(Di domenica 3 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva ledi Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

BOLOGNA-LAZIO 3-0 Risultato finale ? ? #Barrow (14') ? #Theate (17') ? #Hickey (68') Bologna-Lazio, le pagelle: Barrow, 8. Felipe Anderson, 6

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 18 punti; Inter 17; Milan* 16; Roma* e Fiorentina* 12; Bologna, Lazio, Atalanta*, Juventus 11; Empoli* 9; Torino 8, Udinese 8, Verona 8; Sampdoria 6, Sassuolo. Su Anderson, Muriqi, in uscita bassa e alta: impeccabile. Francesco Acerbi è stato espulso per proteste contro il Bologna, un rosso diretto arrivato subito dopo un giallo. Ora rischia la squalifica per più turni, intanto il difensore della Lazio ha parlato. Inter, il difensore della Lazio Francesco Acerbi, espulso durante la partita con il Bologna salterà la sfida dell'Olimpico dopo la sosta. Il Bologna demolisce 3-0 la Lazio di Maurizio Sarri, ma oltre a ...