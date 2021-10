Bologna-Lazio (3 ottobre ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, i biancocelesti perdono Immobile (Di domenica 3 ottobre 2021) Cambiano le stagioni ma non la tendenza del Bologna a incassare molti gol, nel 4-2 contro l’Empoli c’è stata anche una certa dose di sfortuna con il rigore sbagliato da Arnautovic e una traversa, ma dieci reti subite nelle ultime tre giornate sono un campanello d’allarme che ha mandato in tilt l’ambiente con squadra in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 3 ottobre 2021) Cambiano le stagioni ma non la tendenza dela incassare molti gol, nel 4-2 contro l’Empoli c’è stata anche una certa dose di sfortuna con il rigore sbagliato da Arnautovic e una traversa, ma dieci reti subite nelle ultime tre giornate sono un campanello d’allarme che ha mandato in tilt l’ambiente con squadra in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infoitsport : Bologna - Lazio, le formazioni ufficiali: c'è Muriqi - lazio_magazine : SERIE A - Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali - tuttoatalanta : Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali: Muriqi al posto di Immobile, ok Milinkovic-Savic. Gioca Soumaoro… - FootballlForAll : ???? | Serie A fixtures today: 11:30 Bologna vs Lazio 14:00 Verona vs Spezia Sampdoria vs Udinese 17:00 Fioren… - Pall_Gonfiato : Ecco dove vedere #Bologna-#Lazio -