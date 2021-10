BioNTech | nel 2022 servirà aggiornamento del vaccino anti-Covid | il virus muterà ancora

Advertising

Una nuova formulazione del vaccino contro il Covid potrebbe essere necessaria il prossimo anno per proteggere dalle mutazioni del virus. Lo afferma l'amministratore delegato di, Ugur Sahin, in un'intervista al Financial Times. Quest'anno un vaccino differente "non è necessario. Ma per la metà del prossimo anno la situazione potrebbe essere differente", dice Sahin, ...... come Pfizer -e Moderna, sia correlato a miocarditi esiste: un caso ogni mille dosi nei ... Certamente è necessario un ulteriore follow - up dei vaccinati per verificare i possibili esisti...Una nuova formulazione del vaccino contro il Covid potrebbe essere necessaria il prossimo anno per proteggere dalle mutazioni del virus. Lo afferma ...Per quest'anno un vaccino differente non è necessario, ma con il passare del tempo c'è la possibilità che emergano mutazioni tali da sbaragliare le difese immunitarie create con i vaccini attuali ...