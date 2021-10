BioNTech | il prossimo anno un aggiornamento del vaccino contro le varianti

Advertising

HuffPostItalia : BioNTech: 'L'anno prossimo sarà probabilmente necessario aggiornare il vaccino' - RaiNews : #Pfizer-#BioNTech: potrebbe servire un aggiornamento del #vaccino il prossimo anno - codeghino10 : RT @Tg3web: 'I dati sono impressionanti', parole di ottimismo sulla nuova pillola anti-Covid da parte dell'infettivologo Anthony Fauci,il c… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ??Una nuova formulazione del #vaccino contro il #Covid potrebbe essere necessaria il prossimo anno per proteggere dalle #mutazi… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: 'I dati sono impressionanti', parole di ottimismo sulla nuova pillola anti-Covid da parte dell'infettivologo Anthony Fauci,il c… -

Ultime Notizie dalla rete : BioNTech prossimo

Ugur Sahin , amministratore delegato di, prevede infatti la necessità di aggiornare la ... In un'intervista al Financial Times ha, infatti, spiegato che potrebbero lavorarci per il...A questo sta lavorando ad esempio l'azienda. Una 'nuova formulazione del vaccino potrebbe essere necessaria ilanno per proteggere dalle mutazioni del virus - ha affermato l'...L'amministratore delegato di BioNTech, Ugur Sahin, in un'intervista al Financial Times: " Le varianti in circolazione sono più contagiose ma non abbastanza diverse da mettere a rischio l'efficacia dei ...ROMA – All’indomani della circolare del ministero della Salute che ha dato il via libera alla co-somministrazione nella stessa seduta vaccinale del vaccino anti-Covid e di quello antinfluenzale, i med ...