Basket, 2^giornata Serie A 2021-2022: Reggio Emilia fa suo il posticipo contro Napoli (Di domenica 3 ottobre 2021) Seconda vittoria in campionato per la Unahotels Reggio Emilia, che fa suo il posticipo contro la Gevi Napoli Basket per 102-90. Una partita che si è decisa nel terzo quarto (parziale 35-20) con una Serie di triple da parte della squadra di Attilio Caja, mentre i campani restano ancora a zero, ma dopo un’altra buona prestazione come contro Milano all’esordio. Reggio Emilia ha tirato benissimo da tre punti (14/25), trascinata dai 20 punti di Osvaldas Olisevicius e dai 16 di un ottimo Leonardo Candi. A Napoli non sono bastati i 22 punti di Josh Mayo e i 16 di Markis McDuffie. Una partita che ha visto Napoli avanti nei primi due quarti e con Reggio Emilia ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) Seconda vittoria in campionato per la Unahotels, che fa suo illa Geviper 102-90. Una partita che si è decisa nel terzo quarto (parziale 35-20) con unadi triple da parte della squadra di Attilio Caja, mentre i campani restano ancora a zero, ma dopo un’altra buona prestazione comeMilano all’esordio.ha tirato benissimo da tre punti (14/25), trascinata dai 20 punti di Osvaldas Olisevicius e dai 16 di un ottimo Leonardo Candi. Anon sono bastati i 22 punti di Josh Mayo e i 16 di Markis McDuffie. Una partita che ha vistoavanti nei primi due quarti e con...

Advertising

sportli26181512 : Basket Serie A, 2^ giornata: Milano, Virtus e Treviso a punteggio pieno: Dopo due giornate di campionato, in testa… - Dario_Melli : Basket Serie A, 2^ giornata: Milano, Virtus e Treviso a punteggio pieno - diego_dalben : RT @TgrRaiVeneto: Nella seconda giornata di campionato vittoria della Universo contro l'Umana Reyer 80-76. Biancoblù per una notte in testa… - SSCNapoli_FL : ?? | MATCHDAY - NAPOLI BASKET! ?? Giornata 2 - Serie A ?? Pallacanestro Reggiana ? 20:45 ?? Unipol Arena, Bologna ?? R… - REYER1872 : RT @TgrRaiVeneto: Nella seconda giornata di campionato vittoria della Universo contro l'Umana Reyer 80-76. Biancoblù per una notte in testa… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket 2^giornata Risultati e classifica 1ª giornata Serie B, la Pallacanestro Viola inizia con una vittoria ...2 ottobre BPC Virtus Cassino - Forio Basket 1977 83 - 84 CJ Basket Taranto - Virtus Kleb Ragusa 74 - 75 Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Virtus Arechi Salerno 80 - 62 Domenica 3 ottobre Lions Basket ...

Basket, Serie A 2021/2022: Bologna batte Varese 97 - 56, cronaca e tabellino La Virtus Segafredo Bologna batte 97 - 56 la Openjobmetis Varese nella sfida valida per la seconda giornata della Serie A1 2021/2022 di basket e conquista il suo ennesimo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Kevin Juwan Hervey con 23 punti davanti al suo compagno Kyle Weems che si ferma a quota 19. RIVIVI ...

Basket, Serie A1 2021/2022 seconda giornata: programma, date, orari e tv Sportface.it Basket, 2^giornata Serie A 2021-2022: Reggio Emilia fa suo il posticipo contro Napoli Seconda vittoria in campionato per la Unahotels Reggio Emilia, che fa suo il posticipo contro la Gevi Napoli Basket per 102-90. Una partita che si è decisa nel terzo quarto (parziale 35-20) con una se ...

Risultati e classifica 1ª giornata Serie B, la Pallacanestro Viola inizia con una vittoria I risultati della prima giornata della Serie B di basket con la prima classifica della stagione: la Pallacanestro Viola inizia l’anno con un successo su Avellino Buona la prima per la Pallacanestro Vi ...

...2 ottobre BPC Virtus Cassino - Forio1977 83 - 84 CJTaranto - Virtus Kleb Ragusa 74 - 75 Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Virtus Arechi Salerno 80 - 62 Domenica 3 ottobre Lions...La Virtus Segafredo Bologna batte 97 - 56 la Openjobmetis Varese nella sfida valida per la seconda giornata della Serie A1 2021/2022 die conquista il suo ennesimo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Kevin Juwan Hervey con 23 punti davanti al suo compagno Kyle Weems che si ferma a quota 19. RIVIVI ...Seconda vittoria in campionato per la Unahotels Reggio Emilia, che fa suo il posticipo contro la Gevi Napoli Basket per 102-90. Una partita che si è decisa nel terzo quarto (parziale 35-20) con una se ...I risultati della prima giornata della Serie B di basket con la prima classifica della stagione: la Pallacanestro Viola inizia l’anno con un successo su Avellino Buona la prima per la Pallacanestro Vi ...