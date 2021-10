Barletta, via Roma: dieci anni fa ore 12,21 Nel crollo del palazzo il 3 ottobre 2011 morirono cinque persone (Di domenica 3 ottobre 2021) Alle 12,21 del 3 ottobre 2011 crollò un palazzo a Barletta, via Roma. morirono cinque donne, anzi una di loro era un’adolescente. Oggi alle 12,21 la Commemorazione. La foto è tratta dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Non casualmente. Perché il principale patrimonio informativo della Puglia va riconosciuto e spinto a tornare ad essere operativo. L'articolo Barletta, via Roma: dieci anni fa ore 12,21 <small class="subtitle">Nel crollo del palazzo il 3 ottobre 2011 morirono cinque persone</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 3 ottobre 2021) Alle 12,21 del 3crollò un, viadonne, anzi una di loro era un’adolescente. Oggi alle 12,21 la Commemorazione. La foto è tratta dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Non casualmente. Perché il principale patrimonio informativo della Puglia va riconosciuto e spinto a tornare ad essere operativo. L'articolo, viafa ore 12,21 Neldelil 3 proviene da Noi Notizie..

