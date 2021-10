Awed e Matteo Diamante, dopo l’Isola è finita l’amicizia? Il brutto litigio (Di domenica 3 ottobre 2021) Awed e Matteo Diamante si erano conosciuti durante l’Isola dei Famosi, e fra i due era nata una bella amicizia. Ad inizio ottobre, però, Matteo ha vuotato il sacco, dicendo quello che pensa dello YouTuber: è tutto finito fra i due? l’amicizia nata fra lo YouTuber Awed e l’ex cavaliere di Uomini e Donne Matteo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 3 ottobre 2021)si erano conosciuti durantedei Famosi, e fra i due era nata una bella amicizia. Ad inizio ottobre, però,ha vuotato il sacco, dicendo quello che pensa dello YouTuber: è tutto finito fra i due?nata fra lo YouTubere l’ex cavaliere di Uomini e DonneL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

IsaeChia : #Isola 15, Matteo Diamante ha tagliato completamente i rapporti con Awed: ecco perché L’ex naufrago si è sfogato r… - StraNotizie : Matteo Diamante contro Awed: “Mi ha preso in giro, tagliato i rapporti” - BITCHYFit : Matteo Diamante contro Awed: 'Mi ha preso in giro, tagliato i rapporti' * - Novella_2000 : Matteo Diamante attacca Awed e svela in che rapporti sono oggi -