Avellino | Piero Braglia verso l’esonero | la famiglia D’Agostino riflette

(Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La sconfitta esterna contro il Monterosi Tuscia rischia seriamente di essere fatale a: l’allenatore dell’è infatti a un passo dal, dopo aver collezionato cinque pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle prime sette gare da inizio campionato. Lasta valutando in queste ore la situazione, ma l’ipotesi di un cambio in panchina si fa sempre più concreta. Manca ancora la decisione ufficiale, ma al momento la posizione dell’allenatore toscano è decisamente in bilico. Nelle prossime ore sono attese novità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Arriva la prima sconfitta per l'diBraglia. Ma quello che preoccupa però è la prestazione della squadra biancoverde che riesce a perdere giocando praticamente in superiorità numerica per l'espulsione dopo poco meno di ...... Buono, Ferri Marini, Verde, Parlati, Nasini, Sdaicui, Buglio, Caon: Forte, Ciancio, Dossena, Bove, Rizzo, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito, Kanoute, Maniero. A disposizione di Mr....Della disfatta di Viterbo non si salva davvero nulla. E il giudizio sarebbe stato impietoso anche in caso di pareggio. Il peggior Avellino della gestione Braglia ha subito l’umiliazione che meritava d ...Dopo cinque pareggi e una vittoria, l’Avellino costretto a registrare la prima sconfitta in campionato. Sul campo del Monterosi i lupi sono stati superati per 2-1. I biancoverdi hanno ...