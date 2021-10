Atalanta-Milan: Zapata l’unica nota positiva della serata, rassegnato Gasperini in panchina (Di domenica 3 ottobre 2021) Musso 5,5 : Non impeccabile sul gol di Calabria. Guanti rossi non portano fortuna, rimangono appariscentiDjimsiti 5 : Diligente non basta, passo diverso da quello di Leao. Non lo prende mai.Demiral 5 : Viso da duro che non spaventa nessuno, inizio da capitato li per caso. Non rientra dopo i primi 45?.Koopmeiners 6 : (1’ 2t) Cerca di dare logica ad un assetto squilibrato. È l’ora delle scelte per Gasperini.Palomino 5 : Non aiuta Maehle a disinnescare Calabria pronti via. Spesso in ritardo quando servirebbe stringere la marcatura.Zappacosta 6 : Theo è un cliente scomodo, destra o sinistra è politicamente corretto. Un suo sinistro al 19’ costringe Maignan a salvarsi in corner. Tra i pochi sufficienti.Deroon 5,5 : Operaio della metà campo spesso in difficoltà su Diaz, spostato centrale di difesa non vuole arrendersi ma la prestazione non convince.Freuler 5 ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 ottobre 2021) Musso 5,5 : Non impeccabile sul gol di Calabria. Guanti rossi non portano fortuna, rimangono appariscentiDjimsiti 5 : Diligente non basta, passo diverso da quello di Leao. Non lo prende mai.Demiral 5 : Viso da duro che non spaventa nessuno, inizio da capitato li per caso. Non rientra dopo i primi 45?.Koopmeiners 6 : (1’ 2t) Cerca di dare logica ad un assetto squilibrato. È l’ora delle scelte per.Palomino 5 : Non aiuta Maehle a disinnescare Calabria pronti via. Spesso in ritardo quando servirebbe stringere la marcatura.Zappacosta 6 : Theo è un cliente scomodo, destra o sinistra è politicamente corretto. Un suo sinistro al 19’ costringe Maignan a salvarsi in corner. Tra i pochi sufficienti.Deroon 5,5 : Operaiometà campo spesso in difficoltà su Diaz, spostato centrale di difesa non vuole arrendersi ma la prestazione non convince.Freuler 5 ...

Advertising

acmilan : An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta.… - Eurosport_IT : IL MILAN DEMOLISCE LA DEA ?????? Vittoria pesantissima dei rossoneri a Bergamo: l'Atalanta tenta la rimonta nel fina… - SkySport : ATALANTA-MILAN 2-3 Risultato finale ? ? #Calabria (1') ? #Tonali (43') ? #Leao (78') ? rig. #Zapata (86') ?… - rahmonyba : RT @acmilan: An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta. Grandi raga… - mennieffe : RT @frigiola: Milan che nel secondo tempo rende ancor più meritata la vittoria e si dimostra davvero tra le migliori squadre in Europa in r… -