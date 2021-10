Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali (Di domenica 3 ottobre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Atalanta-Milan, gara che chiuderà la 7a giornata di Serie A 2021-22: Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Théo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 ottobre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, gara che chiuderà la 7a giornata di Serie A 2021-22:(3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Théo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

