Atalanta-Milan, infortunio muscolare per Pessina: al suo posto entra Pezzella (Di domenica 3 ottobre 2021) Tegola per l'Atalanta nel corso del match contro il Milan. Matteo Pessina si è fatto male e si tratta di un infortunio muscolare in un contrasto con Tomori che lo costringe ad alzare bandiera bianca. Il trequartista di Gasperini e della Nazionale italiana lascia spazio a Pezzella, con Maehle che si alza sulla linea dei trequartisti: ora da capire se il suo problema fisico al flessore gli consentirà di rispondere alla convocazione di Mancini per le Final Four di Nations League. SportFace.

