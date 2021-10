Atalanta-Milan 2-3, Tonali: “Avevamo voglia di vincere, scudetto unico obiettivo” (Di domenica 3 ottobre 2021) “Lo scudetto è l’unico obiettivo di quest’anno“. Non ha dubbi Sandro Tonali che non si nasconde dopo la vittoria del Milan per 3-2 sul campo dell’Atalanta. La squadra rossonera, dopo sette giornate, eguaglia la miglior partenza nell’era dei tre punti, quella del 2003/04. “Avevamo voglia di vincere, siamo partiti forti e non ci aspettavamo una partita con così energie dopo le fatiche di Champions – ha detto ai microfoni di Dazn il centrocampista – Abbiamo dato tutto quel che Avevamo e siamo soddisfatti. La rete? Questo gol ha un significato per me e me lo porterò dentro per sempre“, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) “Loè l’di quest’anno“. Non ha dubbi Sandroche non si nasconde dopo la vittoria delper 3-2 sul campo dell’. La squadra rossonera, dopo sette giornate, eguaglia la miglior partenza nell’era dei tre punti, quella del 2003/04. “di, siamo partiti forti e non ci aspettavamo una partita con così energie dopo le fatiche di Champions – ha detto ai microfoni di Dazn il centrocampista – Abbiamo dato tutto quel chee siamo soddisfatti. La rete? Questo gol ha un significato per me e me lo porterò dentro per sempre“, ha concluso. SportFace.

