Atalanta-Milan 2-3, Serie A: i rossoneri vincono, ma brividi nel finale. -2 dal Napoli capolista (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Milan ha sconfitto l’Atalanta per 3-2 nel match valido per la settima giornata della Serie A. I rossoneri si sono imposti in trasferta e si confermano al secondo posto in classifica con 19 punti, due in meno del Napoli e due in più dell’Inter. Gli orobici invece, restano in sesta piazza con Lazio, Juventus e Bologna. Gli uomini di Stefano Pioli sono passati in vantaggio al 1? con una bella stoccata di Calabria, poi al 43? è arrivato il raddoppio con Tonali che ha rubato un pallone sulla trequarti. Il Milan ha chiuso definitivamente i conti al 78? con Leao, abile a concretizzare l’assist di Hernandez. La Dea ha accorciato le distanze col rigore di Zapata all’86mo minuto, Pasalic ha segnato il 2-3 in pieno recupero e ormai era troppo tardi. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) Ilha sconfitto l’per 3-2 nel match valido per la settima giornata dellaA. Isi sono imposti in trasferta e si confermano al secondo posto in classifica con 19 punti, due in meno dele due in più dell’Inter. Gli orobici invece, restano in sesta piazza con Lazio, Juventus e Bologna. Gli uomini di Stefano Pioli sono passati in vantaggio al 1? con una bella stoccata di Calabria, poi al 43? è arrivato il raddoppio con Tonali che ha rubato un pallone sulla trequarti. Ilha chiuso definitivamente i conti al 78? con Leao, abile a concretizzare l’assist di Hernandez. La Dea ha accorciato le distanze col rigore di Zapata all’86mo minuto, Pasalic ha segnato il 2-3 in pieno recupero e ormai era troppo tardi. Foto: Lapresse

Advertising

acmilan : An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta.… - Eurosport_IT : IL MILAN DEMOLISCE LA DEA ?????? Vittoria pesantissima dei rossoneri a Bergamo: l'Atalanta tenta la rimonta nel fina… - SkySport : ATALANTA-MILAN 2-3 Risultato finale ? ? #Calabria (1') ? #Tonali (43') ? #Leao (78') ? rig. #Zapata (86') ?… - ELMG92 : RT @acmilan: An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta. Grandi raga… - mpoli1984 : @marifcinter Il Milan in queste 7 partite ha già battuto Lazio e Atalanta e pareggiato con la Juve.. È sicuramente la favorita -