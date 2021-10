Atalanta - Milan 2 - 3, le pagelle: Tonali da sogno, Theo Hernandez al top (Di domenica 3 ottobre 2021) Atalanta - Milan 2 - 3, il Milan vince e torna secondo. Le pagelle dei rossoneri. MAIGNAN 7 Qualche miracolo per ricordare che Donnarumma fa parte ormai del passato CALABRIA 7 Mancini lo lascia a casa. Leggi su leggo (Di domenica 3 ottobre 2021)2 - 3, ilvince e torna secondo. Ledei rossoneri. MAIGNAN 7 Qualche miracolo per ricordare che Donnarumma fa parte ormai del passato CALABRIA 7 Mancini lo lascia a casa.

Advertising

acmilan : An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta.… - Eurosport_IT : IL MILAN DEMOLISCE LA DEA ?????? Vittoria pesantissima dei rossoneri a Bergamo: l'Atalanta tenta la rimonta nel fina… - SkySport : ATALANTA-MILAN 2-3 Risultato finale ? ? #Calabria (1') ? #Tonali (43') ? #Leao (78') ? rig. #Zapata (86') ?… - stay_umile : RT @MaccTeo: Atalanta- Milan 0-3 Dibello-Milan 2-3 Neanche in 12 ce la fate dopati di merda #AtalantaMilan - vchiara_ : RT @acmilan: An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta. Grandi raga… -