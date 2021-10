Atalanta-Milan 2-3: la Dea si fa male da sola e non riesce a riagguantare un match partito male (Di domenica 3 ottobre 2021) Una Dea distratta e poco efficace si arrende al cinismo e all’atletismo di un Milan che sta vivendo uno straordinario momento di forma. Il risultato finale di 3-2 in favore dei rossoneri allonta ulteriormente l’Atalanta dalla vetta. La squadra di Gasperini si fa male da sola regalando due gol agli avversari prima di decidere di iniziare a giocare nel finale di gara. Non basta lo sprint finale con i gol di Zapata e Pasalic per riprendere un match approcciato male. Lo 0-3 targato Calabria, Tonali e Leao sottolinea la prestazione sottotono dei padroni di casa che ora devono ritornare a sugli errori commessi e ripartire da capo. Secondo Tempo 50? Fischio finale! Finisce qui il big match 48? Gol Atalanta! Zapata si libera ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 ottobre 2021) Una Dea distratta e poco efficace si arrende al cinismo e all’atletismo di unche sta vivendo uno straordinario momento di forma. Il risultato finale di 3-2 in favore dei rossoneri allonta ulteriormente l’dalla vetta. La squadra di Gasperini si fadaregalando due gol agli avversari prima di decidere di iniziare a giocare nel finale di gara. Non basta lo sprint finale con i gol di Zapata e Pasalic per riprendere unapprocciato. Lo 0-3 targato Calabria, Tonali e Leao sottolinea la prestazione sottotono dei padroni di casa che ora devono ritornare a sugli errori commessi e ripartire da capo. Secondo Tempo 50? Fischio finale! Finisce qui il big48? Gol! Zapata si libera ...

acmilan : An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta.… - Eurosport_IT : IL MILAN DEMOLISCE LA DEA ?????? Vittoria pesantissima dei rossoneri a Bergamo: l'Atalanta tenta la rimonta nel fina… - SkySport : ATALANTA-MILAN 2-3 Risultato finale ? ? #Calabria (1') ? #Tonali (43') ? #Leao (78') ? rig. #Zapata (86') ?… - stay_umile : RT @MaccTeo: Atalanta- Milan 0-3 Dibello-Milan 2-3 Neanche in 12 ce la fate dopati di merda #AtalantaMilan - vchiara_ : RT @acmilan: An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta. Grandi raga… -