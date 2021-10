Atalanta-Milan 2-3, il Diavolo insegue il Napoli (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Milan vince 3-2 sul campo dell’Atalanta nel posticipo della settima giornata della A, sale a 19 punti e rimane nella scia del Napoli, capolista a quota 21. I rossoneri conquistano il bottino pieno dopo una prestazione eccellente in casa dei bergamaschi, che rimangono a quota 11. Il Milan sfonda subito con la combinazione Saelemaekers-Hernandez, imbucata per Calabria che sfrutta l’errore di Musso: 0-1 al 2?. L’Atalanta reagisce dopo l’inizio da incubo e si riversa in avanti. Servono almeno un paio di interventi di Maignan per evitare il pareggio. Al 14? è Tomori a salvare sulla linea dopo il tentativo di Malinovskyi, al 20? il portiere fa tutto da solo per disinnescare il sinistro di Zappacosta e il colpo di testa di Zapata. In chiusura di frazione, il Milan colpisce e raddoppia. ... Leggi su italiasera (Di domenica 3 ottobre 2021) Ilvince 3-2 sul campo dell’nel posticipo della settima giornata della A, sale a 19 punti e rimane nella scia del, capolista a quota 21. I rossoneri conquistano il bottino pieno dopo una prestazione eccellente in casa dei bergamaschi, che rimangono a quota 11. Ilsfonda subito con la combinazione Saelemaekers-Hernandez, imbucata per Calabria che sfrutta l’errore di Musso: 0-1 al 2?. L’reagisce dopo l’inizio da incubo e si riversa in avanti. Servono almeno un paio di interventi di Maignan per evitare il pareggio. Al 14? è Tomori a salvare sulla linea dopo il tentativo di Malinovskyi, al 20? il portiere fa tutto da solo per disinnescare il sinistro di Zappacosta e il colpo di testa di Zapata. In chiusura di frazione, ilcolpisce e raddoppia. ...

Advertising

acmilan : An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta.… - acmilan : The match report from #AtalantaMilan is now available Read all about a really entertaining game ??????… - DiMarzio : #Pioli dopo #AtalantaMilan fissa l'obiettivo dei rossoneri: lottare per lo Scudetto fino alla fine - GianniVaretto : RT @acmilan: The match report from #AtalantaMilan is now available Read all about a really entertaining game ?????? - salvatorecozza1 : RT @ElTrattore: L'Inter vince con Sassuolo Napoli perde punti con la Fiore Il Milan perde punti con Atalanta Andiamo a fare la sosta belli… -