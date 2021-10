Atalanta Milan 2-3: il Diavolo espugna Bergamo (Di domenica 3 ottobre 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Atalanta e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Una partita vissuta ad un ritmo vertiginoso quelle del Gewiss Stadium che ha visto il Milan superare l’Atalanta con merito; il risultato finale è 2-3 ma i rossoneri erano avanti 0-3 grazie alla rete in apertura di Calabria (dopo soli 30”), Tonali in chiusura di tempo e Leao a 10? dalla fine. La squadra di Gasperini non si dà per vinta e prima trova il rigore (grazie al VAR) che Zapata trasforma nell’1-3 ed in pieno recupero l’ex Pasalic firma il 2-3 ma è troppo tardi; i rossoneri continuano la caccia al Napoli capolista. Queste le emozioni di Atalanta-Milan: Sintesi Atalanta Milan 2-3 MOVIOLA 1? Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Una partita vissuta ad un ritmo vertiginoso quelle del Gewiss Stadium che ha visto ilsuperare l’con merito; il risultato finale è 2-3 ma i rossoneri erano avanti 0-3 grazie alla rete in apertura di Calabria (dopo soli 30”), Tonali in chiusura di tempo e Leao a 10? dalla fine. La squadra di Gasperini non si dà per vinta e prima trova il rigore (grazie al VAR) che Zapata trasforma nell’1-3 ed in pieno recupero l’ex Pasalic firma il 2-3 ma è troppo tardi; i rossoneri continuano la caccia al Napoli capolista. Queste le emozioni di: Sintesi2-3 MOVIOLA 1? Calcio ...

