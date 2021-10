Atalanta-Milan 2-3, Gasperini: “Non siamo stati fortunati, abbiamo avuto tante occasioni” (Di domenica 3 ottobre 2021) “abbiamo avuto possibilità per pareggiare. Ma il Milan è sempre stato pericoloso nelle ripartenze in una partita che si è messa nel modo migliore per loro”: E’ l’analisi di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Milan. Risultato finale di 3-2 e non è servita ai bergamaschi la reazione nel finale che ha portato ai gol di Zapata (rigore) e Pasalic. De Roon individua un problema in attacco (“Mancano i gol”) ma Gasperini ai microfoni di Dazn frena: “Non siamo stati fortunati in alcune situazioni. Le occasioni ci sono state. Muriel e Ilicic? Non sono al meglio della loro condizione. Con molti attaccanti in campo abbiamo creato meno occasioni del ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) “possibilità per pareggiare. Ma ilè sempre stato pericoloso nelle ripartenze in una partita che si è messa nel modo migliore per loro”: E’ l’analisi di Gian Pierodopo la sconfitta della suacontro il. Risultato finale di 3-2 e non è servita ai bergamaschi la reazione nel finale che ha portato ai gol di Zapata (rigore) e Pasalic. De Roon individua un problema in attacco (“Mancano i gol”) maai microfoni di Dazn frena: “Nonin alcune situazioni. Leci sono state. Muriel e Ilicic? Non sono al meglio della loro condizione. Con molti attaccanti in campocreato menodel ...

