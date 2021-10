Atalanta-Milan 2-3, blitz rossonero al Gewiss: pagelle e tabellino (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Diavolo continua la corsa scudetto. La Dea prova a riaprirla, ma Zapata e Pasalic non bastano Atalanta-Milan, pagelle e tabellino Atalanta-Milan, pagelle e tabellino Atalanta-Milan, pagelle e tabellino Atalanta-Milan, pagelle e tabellino – Il Milan di Stefano Pioli espugna il Gewiss Stadium di Bergamo con una prova di forza che annichilisce l’Atalanta di Gian Piero Gasperini orfana di Robin Gosens. Dopo appena un minuto un’azione preparata a tavolino permette a Calabria di involarsi verso la porta e mettere a segno lo 0-1. Da quel momento in ... Leggi su ck12 (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Diavolo continua la corsa scudetto. La Dea prova a riaprirla, ma Zapata e Pasalic non bastano– Ildi Stefano Pioli espugna ilStadium di Bergamo con una prova di forza che annichilisce l’di Gian Piero Gasperini orfana di Robin Gosens. Dopo appena un minuto un’azione preparata a tavolino permette a Calabria di involarsi verso la porta e mettere a segno lo 0-1. Da quel momento in ...

acmilan : An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta.… - Eurosport_IT : IL MILAN DEMOLISCE LA DEA ?????? Vittoria pesantissima dei rossoneri a Bergamo: l'Atalanta tenta la rimonta nel fina… - SkySport : ATALANTA-MILAN 2-3 Risultato finale ? ? #Calabria (1') ? #Tonali (43') ? #Leao (78') ? rig. #Zapata (86') ?… - FGattinoni : E anche oggi al #Var si dorme… #Milan #AtalantaMilan #MilanAtletico #ACMilan #SerieA #uefa #arbitri #Atalanta #merde - enzo2122 : RT @MilanCapiscer: Cosa stavano facendo in sala Var durante Atalanta-Milan -