Atalanta, Gasperini: «Milan bravo, noi sfortunati. Ilicic non è quello di un tempo» (Di domenica 3 ottobre 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match perso contro il Milan: le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match perso contro il Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Abbiamo preso un gol dopo 30 secondi e un altro alla fine del primo tempo. In mezzo ci sono state diverse occasioni. Poi è arrivata un po’ di sfiducia ma devo dire che il Milan è stato molto bravo a ripartire e farci male. Non siamo stati nemmeno fortunati in diverse occasioni. Le abbiamo avute e non le abbiamo sfruttate. Sull’infortunio di Pessina non abbiamo ancora news. Abbiamo inserito più attaccanti per creare pericoli ma invece è venuta a mancare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato al termine del match perso contro il: le sue dichiarazioni Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato al termine del match perso contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Abbiamo preso un gol dopo 30 secondi e un altro alla fine del primo. In mezzo ci sono state diverse occasioni. Poi è arrivata un po’ di sfiducia ma devo dire che ilè stato moltoa ripartire e farci male. Non siamo stati nemmeno fortunati in diverse occasioni. Le abbiamo avute e non le abbiamo sfruttate. Sull’infortunio di Pessina non abbiamo ancora news. Abbiamo inserito più attaccanti per creare pericoli ma invece è venuta a mancare ...

Advertising

MarSte92__ : RT @cmdotcom: #AtalantaMilan, #Gasperini: 'Nessuno come i rossoneri in #SerieA. Un cambio modulo? Vi spiego cosa penso' - cmdotcom : #AtalantaMilan, #Gasperini: 'Nessuno come i rossoneri in #SerieA. Un cambio modulo? Vi spiego cosa penso'… - vickychandra777 : @Atalanta_BC @Plus500 Gasperini salta con noi ?? - Fantacalcio : Atalanta-Milan, le parole di Gasperini - MilanPress_it : Le parole del tecnico nerazzurro #Gasperini #AtalantaMilan -