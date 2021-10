Ascolti TV 2 ottobre | flop amaro per Flavio Insinna che raccoglie una deludente ' Eredità'

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 3 ottobre 2021) Serata contv vertiginosi per le reti generaliste che, sabato 2, hanno raccolto un grosso numero di spettatori sui loro canali. In Prime Time a darsi battaglia sono stati l'evento 'Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80' e 'Tú sí Que Vales'. Non accenna a migliorare l'auditel de L'che, in confronto a Reazione a Catena, riscontra numeri bassi. Tuttavia, quelli registrati nel preserale di sabato si sono rivelati ancora più deludenti perTV ieri 2, boom per Tú sí Que Vales con Maria De Filippi che beffa il portiere robot A seguire Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 su Rai 1 sono stati 3.5 milioni di persone (share del 19.6%), tuttavia, nonostante i buoni numeri che si sono registrati, Canale 5 è riuscita a fare di meglio. Nel dettaglio, Tú ...