Antonio Rossi: “Sto bene, l’infarto è ormai alle spalle! A Tokyo i nostri atleti hanno fatto qualcosa di incredibile” (Di domenica 3 ottobre 2021) “Sto bene, sono tornalo alla normalità, e da qualche tempo anche ad allenarmi”. Parole che sanno di liberazione per Antonio Rossi, a poco più di due mesi dall’infarto che lo aveva colto il 19 luglio scorso e che aveva fatto correre un notevole spavento sia all’ex canoista sia, ovviamente, a tutti gli sportivi italiani. “Ora va tutto bene, ho anche fatto la prova sotto sforzo e i valori sono nella norma – conferma un sorridente Antonio Rossi a Sky Sport – Ho ripreso ad allenarmi e ho messo alle spalle quel grande spavento. Diciamo che ho fatto una sorta di check-up per i miei 50 anni – scherza – una sorta di tagliando”. L’ex portabandiera delle ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) “Sto, sono tornalo alla normalità, e da qualche tempo anche adnarmi”. Parole che sanno di liberazione per, a poco più di due mesi dalche lo aveva colto il 19 luglio scorso e che avevacorrere un notevole spavento sia all’ex canoista sia, ovviamente, a tutti gli sportivi italiani. “Ora va tutto, ho anchela prova sotto sforzo e i valori sono nella norma – conferma un sorridentea Sky Sport – Ho ripreso adnarmi e ho messospquel grande spavento. Diciamo che houna sorta di check-up per i miei 50 anni – scherza – una sorta di tagliando”. L’ex portabandiera delle ...

