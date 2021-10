Andrea Zelletta intervistato al GF Vip Party da Giulia Salemi e Gaia Zorzi (Di domenica 3 ottobre 2021) Tra i protagonisti della scorsa edizione del GF Vip 5 vi è anche Andrea Zelletta. L’ex gieffino si mise in gioco riuscendo ad arrivare fino alla finalissima. Mercoledì 29 settembre 2021, è stato intervistato in diretta streaming da Gaia Zorzi e Giulia Salemi nella trasmissione GF Vip Party. Andrea Zelletta ha svelato alcuni retroscena, riguardo la sua uscita dalla casa, quando ancora era un concorrente. La verità su Andrea Zelletta e l’uscita dal reality show Durante la scorsa edizione del GF Vip, ci fu un momento in cui Andrea Zelletta dovette lasciare temporaneamente la casa. A tal proposito l’ormai ex gieffino ha affermato: ”Sono stato in un camper, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 3 ottobre 2021) Tra i protagonisti della scorsa edizione del GF Vip 5 vi è anche. L’ex gieffino si mise in gioco riuscendo ad arrivare fino alla finalissima. Mercoledì 29 settembre 2021, è statoin diretta streaming danella trasmissione GF Vipha svelato alcuni retroscena, riguardo la sua uscita dalla casa, quando ancora era un concorrente. La verità sue l’uscita dal reality show Durante la scorsa edizione del GF Vip, ci fu un momento in cuidovette lasciare temporaneamente la casa. A tal proposito l’ormai ex gieffino ha affermato: ”Sono stato in un camper, ...

Advertising

MediasetPlay : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti di Giulia Salemi e Gaia Zorzi: Andrea Zelletta, Vera Gemma, Valeria Angion… - zerothefooI : fate sciacquare la bocca a queste tre con la candeggina prima di nominare andrea zelletta - RebsRebssss : Secondo me state sottovalutando nicola, sarà un andrea zelletta 2.0 sono quasi sicura #gfvip - Butterf69015258 : No vabbè CHE BASSEZZA... UNA CADUTA DI STILE COSÌ NON ME L'ASPETTAVO... IO GUARDO QUESTE SCENE E MI MANCA SEMPRE DI… - giuliaGF99 : Jo>>>>>>>>Andrea Zelletta #gfvip -