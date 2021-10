Amministrative con affluenza bassa: alle 19 è del 33 per cento (Di domenica 3 ottobre 2021) Il confronto, a essere pignoli, non è del tutto affidabile, visto che un po' dovunque alla precedente tornata si votò in un unico giorno. E però, pur con tutte le cautela del caso, è un confronto che indica una tendenza che pare generale: e cioè quella di un significativo aumento dell'astensionismo. A livello nazionale, alle 19, l'affluenza risulta infatti del 34,57 per cento, tredici punti in meno rispetto al 47,70 di cinque anni fa. Questo è il dato fornita dal ministero dell'Interno, elaborato sui in tutti i 1.153 chiamati alle urne. Tra i grandi comuni, a Roma alle 19 ha votato il 29,5 degli aventi diritto: cifra assai bassa, se confrontata col 39,4 per cento di cinque anni fa. Ma è un trend non solo capitolino. Torino fa registrare il 29,3 per ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 3 ottobre 2021) Il confronto, a essere pignoli, non è del tutto affidabile, visto che un po' dovunque alla precedente tornata si votò in un unico giorno. E però, pur con tutte le cautela del caso, è un confronto che indica una tendenza che pare generale: e cioè quella di un significativo aumento dell'astensionismo. A livello nazionale,19, l'risulta infatti del 34,57 per, tredici punti in meno rispetto al 47,70 di cinque anni fa. Questo è il dato fornita dal ministero dell'Interno, elaborato sui in tutti i 1.153 chiamatiurne. Tra i grandi comuni, a Roma19 ha votato il 29,5 degli aventi diritto: cifra assai, se confrontata col 39,4 perdi cinque anni fa. Ma è un trend non solo capitolino. Torino fa registrare il 29,3 per ...

