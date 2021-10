Amministrative 2021 Irpinia, affluenza al 35%: prime riconferme per le fasce tricolori (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sette comuni in Irpinia hanno gia? il loro sindaco. Il raggiungimento del quorum del 40% – abbassato da dieci punti a causa della pandemia – unico ostacolo in assenza di uno sfidante, e? stato raggiunto. L’altro piccolo ostacolo è superare lo spoglio in programma per la giornata di martedì. In Irpinia al momento si va verso la riconferma di Yuri Gioino al Lioni, Pasquale Tirone a Manocalzati, Pasquale Chirico a Teora, Amado Delli Gatti a Torella dei Lombardi, Carmine Ciullo a Frigento, Antonio Di Conza a Lacedonia e Marcello Zecchino a Conza della Campania. Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19 Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19 AVELLINO 33 su 33 12,59 35,30 48,69 AIELLO DEL SABATO 16,54 45,04 58,18 AVELLA 12,51 37,94 55,17 BAGNOLI ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sette comuni inhanno gia? il loro sindaco. Il raggiungimento del quorum del 40% – abbassato da dieci punti a causa della pandemia – unico ostacolo in assenza di uno sfidante, e? stato raggiunto. L’altro piccolo ostacolo è superare lo spoglio in programma per la giornata di martedì. Inal momento si va verso la riconferma di Yuri Gioino al Lioni, Pasquale Tirone a Manocalzati, Pasquale Chirico a Teora, Amado Delli Gatti a Torella dei Lombardi, Carmine Ciullo a Frigento, Antonio Di Conza a Lacedonia e Marcello Zecchino a Conza della Campania. Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19 Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19 AVELLINO 33 su 33 12,59 35,30 48,69 AIELLO DEL SABATO 16,54 45,04 58,18 AVELLA 12,51 37,94 55,17 BAGNOLI ...

