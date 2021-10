Allerta rossa in Liguria, previsioni meteo: piogge e temporali al Centro-nord (Di domenica 3 ottobre 2021) Allerta rossa in Liguria domani, lunedì 4 ottobre. Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede inoltre Allerta arancione su parte di Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. L’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica, nel corso della notte, determinerà un progressivo e spiccato peggioramento delle condizioni meteo dapprima sulle nostre regioni di nord-Ovest e, nella giornata di domani, anche su quasi tutte le regioni settentrionali e sulla Toscana. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 3 ottobre 2021)indomani, lunedì 4 ottobre. Sulla base delledisponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse che prevede inoltrearancione su parte di Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. L’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica, nel corso della notte, determinerà un progressivo e spiccato peggioramento delle condizionidapprima sulle nostre regioni di-Ovest e, nella giornata di domani, anche su quasi tutte le regioni settentrionali e sulla Toscana. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dalla ...

