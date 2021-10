Alessandra Moretti, la mamma con l'auto in retromarcia finisce dentro al ristorante a Vicenza (Di domenica 3 ottobre 2021) La retromarcia inserita inavvertitamente e l' auto finisce come un missile dentro a un ristorante che in quel momento, fortunatamente, era chiuso. Una manovra di parcheggio costata veramente cara. L'... Leggi su leggo (Di domenica 3 ottobre 2021) Lainserita inavvertitamente e l'come un missilea unche in quel momento, fortunatamente, era chiuso. Una manovra di parcheggio costata veramente cara. L'...

Advertising

msn_italia : Auto in retromarcia dentro al ristorante. Alla guida la mamma di Alessandra Moretti - TommyBrain : Alessandra Moretti (PD) contro Marco Rizzo (PCI): Vivo in una realtà parallela alla tua... ...' - IacobellisT : Alessandra Moretti (PD) contro Marco Rizzo (PCI): +Vivo in una realtà parallela alla tua... ...' - ilnonnosimpson : RT @ilbassanese: Auto in retromarcia dentro al ristorante. Alla guida la mamma di Alessandra Moretti - ilbassanese : Auto in retromarcia dentro al ristorante. Alla guida la mamma di Alessandra Moretti -