Afghanistan, la storia di Kabir: “Lavoravo alla base italiana di Herat, ora sono bloccato in Pakistan con la mia famiglia. Aspettiamo un segnale dall’Italia: nessuno risponde” (Di domenica 3 ottobre 2021) “Al telefono mi hanno detto di partire per Kabul, di portare la famiglia e di stare tranquillo: ci avrebbero messo su un aereo in partenza per l’Italia. Dopo l’attentato vicino all’aeroporto le chiamate si sono fermate e nessuno ha più risposto. Eravamo sulla lista per l’evacuazione, l’Italia non può abbandonarci così”. È disperato Kabir Ahmad Haidary, ormai ex dipendente della base militare italiana Camp Arena a Herat. Contattato al telefono, non abbiamo alcun dubbio sull’effettiva collaborazione col nostro contingente, altrimenti non si spiegherebbe il suo italiano quasi fluente. La sua, purtroppo, sembra una storia copia/incolla come tante altre ne abbiamo raccontate. L’Italia ha svolto un grande lavoro di evacuazione del personale operativo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) “Al telefono mi hanno detto di partire per Kabul, di portare lae di stare tranquillo: ci avrebbero messo su un aereo in partenza per l’Italia. Dopo l’attentato vicino all’aeroporto le chiamate sifermate eha più risposto. Eravamo sulla lista per l’evacuazione, l’Italia non può abbandonarci così”. È disperatoAhmad Haidary, ormai ex dipendente dellamilitareCamp Arena a. Contattato al telefono, non abbiamo alcun dubbio sull’effettiva collaborazione col nostro contingente, altrimenti non si spiegherebbe il suo italiano quasi fluente. La sua, purtroppo, sembra unacopia/incolla come tante altre ne abbiamo raccontate. L’Italia ha svolto un grande lavoro di evacuazione del personale operativo in ...

